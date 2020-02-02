اونلاين | رابط beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر يلا كورة مشاهدة مباراة برشلونة online

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مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الاسباني يحل فريق ليفانتي اليوم الأحد ضيفًا على برشلونة بمنافسات الدوري الإسباني ويلتقي البارسا وليفانتي على ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني ضمن منافسات الجولة 22.

وكان برشلونة قد تعرض للهزيمة من ليفانتي في الدور الأول هذا الموسم بنتيجة (3-1) مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الاسباني

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يدخل برشلونة المباراة وفي رصيده 43 نقطة بوصافة الليجا، حيث يتصدر ريال مدريد بـ 49 نقطة.

وليفانتي يحتل المركز 13 برصيد 26 نقطة في جدول ترتيب الليجا.

طالع التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وليفانتي

معلق مباراة برشلونة وليفانتي:

يعلق على المباراة يوسف سيف عبر قناة beIN SPORTS HD3.