اونلاين | "كورة اونلاين- يوتيوب" مشاهدة مباراة المصري وإينوجو رينجرز بث مباشر اليوم 02/02/2020 كأس الكونفيدرالية الأفريقية يلا شوت plus

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورة اونلاين- يوتيوب" مشاهدة مباراة المصري وإينوجو رينجرز بث مباشر اليوم 02/02/2020 كأس الكونفيدرالية الأفريقية يلا شوت plus والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينزل فريق المصري البورسعيدي ضيفا علي فريق إينوجو رينجرز النيجيري ، علي ملعب نامدي ازيكيو ستاديوم ، ضمن مباريات الجولة السادسة و الأخيرة من منافسات كأس الكونفدرالية ، ويدخل فريق المصري اللقاء بعد التأهل رفقة فريق براميدز في المجموعة الاولي ، و تبدء المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة و الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ، وذالك في يوم الأحد الموافق 2 فبراير الجاري ، ويأتي فريق إينوجو رينجرز في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بعد الفوز علي فريق براميدز في الجولة الماضية ، لاكن فوز المصري علي نواذيبو. انهي امال الفريق النيجيري في التأهل الي دور الثمانية ، ويذكر ان فريق المصري حقق الأنتصار في نيجيريا علي أينوجو في مباراة الذهاب بنتيجة اربعة اهداف لهدفين .

أبدي حسن عمار رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي في نيجيريا، استيائه الشديد من إدارة نادى رينجرز ، بعد تجاهل النادى النيجيرى بعثة المصرى التى وصلت لمطار لاجوس ولم يتواجد مندوبيه بالمطار لإنهاء إجراءات حصول أعضاء البعثه على تأشيرات الدخول ما تسبب فى تأخير خروج البعثه للمطار لمدة 7 ساعات نال خلالها الإرهاق من البعثة بأكملها ، وفي سياق اخر تمسك النادي المصري باستمرار إيهاب جلال مدرب الفريق البورسعيدي، رغم أن الأخير ترك ملعب السويس غاضبًا وتحدث مع بعض أعضاء مجلس الإدارة عن رغبته بالرحيل ، بعد تلقي الفريق الخسارة علي يد فريق الجونة في اللحظات الأخيرة من المباراة ، وبنتيجة 2-1.

بطاقة مباراة إينوجو رينجرز ضد المصري البورسعيدي

????البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

????الجولة : (دور المجموعات - الجولة السادسة) .

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????الملعب : نامدي ازيكيو ستاديوم .

????التعليق الصوتي : محمد فوزي .

????القنوات الناقلة : بي ان سبورت 7 .

⌚الموعد : الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : الاحد ( 02-02-2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .