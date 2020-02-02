اونلاين | كورة ستار Al Masry مشاهدة مباراة المصري وإينوجو رينجرز بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة المصري كورة لايف youtube

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يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة المصري وإينوجو رينجرز Al Masry vs Enugu Rangers مساء اليوم الموافق 2 من فبراير في منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى لقاء الاياب من مواجهات الجولة السادسة فى دور المجموعات للمجموعة الاولى في البطولة على ستاد نامدي ازيكيو ستاديوم يلا كورة مباشر مباريات اليوم من خلال موقع كورة اون مباشر.

يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة المصري وإينوجو رينجرز

يلا كورة مباشر يلتقى فريق المصري البورسعيدي مع فريق إينوجو رينجرز على ارض ملعب نامدي ازيكيو ستاديوم في توقيت الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بما يوافق العاشرة مساء بتوقيت السعودية يلا كورة مباشر مباريات اليوم فى منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات فى الكونفدرالية الافريقية مشاهدة مباريات اليوم اون لاين في لقاء الاياب بين الفريقين وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز فريق المصري باربع اهداف مقابل هدفين ونتابع مباريات الكونفدرالية الافريقية من خلال موقع كورة اون لايف.

يلا كورة مباشر مباراة بيراميدز اليوم

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يلا كورة مباشر مباراة بيراميدز اليوم فى منافسات المجموعة الاولى فى آياب دور المجموعات حيث يدخل فريق بيراميدز المباراة ويسعي الى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة فى البطولة الافريقية بث مباشر مباريات اليوم مجانا عبر موقع كورة اون .

بطولة الكونفدرالية الأفريقية

الجولة السادسة – المجموعة الاولى

مباراة المصري مع إينوجو رينجرز

توقيت الساعة 09:00 مساء بتوقيت في مصر.

توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في السعودية.