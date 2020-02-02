اونلاين | كورة لايف Tottenham مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة man city كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي

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للمرة الثالثة في الشهر ذاته، يلتقي فريقا مانشستر سيتي وتوتنهام ، ومباراة اليوم في انطلاقة الجولة 35 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 20 -4- 2019

فاز توتنهام 1/0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يفوز مانشستر سيتي 4/3 في مباراة درامية، لكن التأهل كان من نصيب توتنهام، مستفيدًا من قاعدة التسجيل خارج الأرض. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي 1/0.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 20 -4- 2019

ويملك مانشستر سيتي 83 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن ليفربول الثاني، الذي لعب مباراة أكثر، في حين يملك توتنهام 67 نقطة في المركز الثالث.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 20 -4- 2019

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل إنتزاع صدارة الدوري الانجليزي من ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح الذي يحل ضيفاً غداً الأحد على كارديف سيتي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 20 -4- 2019

فى حين يسعى توتنهام صاحب المركز الثالث برصيد 67 نقطة، لتعميق جراح مانشستر سيتي بحصد النقاط الثلاث للحفاظ على موقعه في المربع الذهبي المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 20 -4- 2019

وتعتبر مباراتي مانشستر سيتي ضد توتنهام ومانشستر يونايتد حاسمتين بشكل كبير بالنسبة للفريق السماوي كونهما الأصعب بين المباريات الخمس المتبقية له في الدوري هذا الموسم، حيث سيلاقي بعدهما بيرنلي وبرايتون وضيفه ليستر سيتي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 20 -4- 2019

وقال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتنيو، المدير الفني لتوتنهام، بعد مباراة التأهل: “شعرنا جميعًا بالإرهاق بعد هذه الليلة المدهشة والرائعة التي لا تصدق. نشعر كأننا نعيش حلمًا وما زلنا في نشوة الفوز، يمكن أن ندرك سعادة جمهورنا من خلال الرسائل التي نتلقاها من الأسر والأصدقاء”.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 20 -4- 2019

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وأضاف: “لا نسمح لأنفسنا بالاستغراق في الأمر، لأننا نركز بشدة ونستعد لمباراة بعد غد. مهمتنا هي التركيز واعتماد جميع الوسائل لنكون جاهزين لمباراة السبت”.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 20 -4- 2019

أما بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي فعلق: “يتعين علينا النهوض وأن نرد”، مضيفا “قاتلنا كثيرا في الأشهر التسعة أو العشرة الماضية من أجل الدوري الإنكليزي الممتاز. لا نزال في المنافسة، ومصيرنا بين أيدينا. بالطبع الأمر صعب، لكن علينا أن نفعل ذلك حتى النهاية”.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 20 -4- 2019

ويملك غوارديولا العديد من العناصر الجاهزة لقمة السبت بعدما أراحها في مباراة الأربعاء خصوصا محرز والبرازيلي غابريال جيزوس والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي وجون ستونز والألماني لوروا سانيه والبرازيلي فرناندينيو (أشرك الأخيرين في الشوط الثاني، الأول في الدقيقة 84 والثاني في الدقيقة 63).

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 20 -4- 2019

وعلى النقيض من ذلك، سيواصل توتنهام اللعب في غياب قائده وهدافه هاري كاين الذي تعرض للإصابة في الكاحل الأيسر خلال ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، فيما سيغيب لاعب وسطه الفرنسي موسى سيسوكو الذي تعرض للإصابة في مباراة الإياب الأربعاء.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 20 -4- 2019

وسيحاول الفريق اللندني تفادي خسارته الخامسة تواليا خارج قواعده في الدوري والتي قد تكلفه خسارة المركز الثالث في حال فوز ارسنال وتشلسي ومانشستر يونايتد على كريستال بالاس وبيرنلي وايفرتون على التوالي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 20 -4- 2019

المباراة: مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

الملعب: ستاد الاتحاد

التوقيت: اليوم الموافق 20-4-2019 في تمام الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة:

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