اونلاين | يلا شوت melano مشاهدة مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي koralive

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مشاهدة مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره هيلاس فيرونا، الأحد الموافق 2-2-2020، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ميلان وهيلاس فيرونا على ملعب سان سيرو.

يدخل ميلان المباراة متسلحًا بأرضه وجماهيره، من أجل مواصلة الفوز، في المسابقة المحلية لتحسين وضعيته في جدول الدوري.

مشاهدة مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي

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مشاهدة مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي

وبدأ ميلان مسابقة الدوري بشكل مهتز للغاية، وظهر بشكل مغاير خلال الفترة الأخيرة منذ أن تم التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش.

ويحتل ميلان حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 21 نقطة، حيث حقق الروسونيري الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 مباريات، والخسارة في 8 مباريات.

ويعاني ميلان هجوميًا في الفترة الأخيرة حيث سجل لاعبوه 22 هدفًا في 21 مباراة، واستقبلت شباك الروسونيري 26 هدفًا.