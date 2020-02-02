اونلاين | كورة لايف Burnley مشاهدة مباراة ارسنال وبيرنلي يلا شوت بث مباشر ارسنال اليوم مجانا بي ان سبورت online

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يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة آرسنال وبيرنلي Arsenal vs Burnley مساء اليوم 2 من فبراير فى بطولة الدورى الانجليزى للمحترفين حيث يلتقى فريق الآرسنال مع فريق بيرنلي على ارض ملعب تيرف مور يلا كورة مباشر فى منافسات الجولة ال25 من من منافسات بطولة البريميرليج ويمكن مشاهدة مباريات اليوم من موقع كورة اون.

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نرصد في متابعة مستمرة مباراة آرسنال ضد بيرنلي فى تغطية مباشرة ضمن منافسات الاسبوع الخامس والعشرون من بطولة البريميرليج فى منافسة صعبة يسعى فيها المدفعجية الى حصد نقاط المباراة والتقدم فى مشوار البطولة مشاهدة مباريات اليوم اون لاين حيث تنطلق المباراة فى توقيت الساعة الرابعة مساء بالتوقيت في مصر بما يوافق الخامسة مساء بالتوقيت في السعودية .

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نتابع مباريات اليوم في الدوري الانجليزي في تغطية مباشرة للمباراة من البث الحصري عبر كورة اون حيث يلتقي فريق آرسنال مع فريق بيرنلي ونرصد في بث مباشر مباريات اليوم في تحديث مستمر.

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مباراة آرسنال ضد بيرنلي

دورى المحترفين الانجليزى – الجولة 25

توقيت الساعة 04:00 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 05:00 مساء بتوقيت فى السعودية