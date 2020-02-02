رياضة | مصر تفوز بالبطولة العربية لناشئي وشباب الجودو بالحصول على 16 ميدالية متنوعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تفوز بالبطولة العربية لناشئي وشباب الجودو بالحصول على 16 ميدالية متنوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتنص منتخب ناشىء الجودو الميدالية الذهبية فى منافسات الفرق فى ختام البطولة العربية للناشئين والشباب التى اختتمت بعد ظهر اليوم الاحد ، وحل المنتخب الكويتى فى المركز الثانى وحصل منتخب الإمارات على المركز الثالث ، لتفوز البعثة المصرية بلقب البطولة العربية بجدارة ، بعد الحصول على 16 ميدالية متنوعة ، بواقع 10 ذهبيات و4 فضيات ، وبرونزيتين ، حيث حصل منتخب الناشئين على 8 ميداليات متنوعة منها خمس ذهبيات ، وفضيتان ، وبرونزية واحدة ، فى حين حقق منتخب الشباب سبع ميداليات بواقع أربع ذهبيات ، وفضيتين وبرونزية واحدة ، بالاضافة إلى ميدالية ذهبية لفرق الناشئين ، وتعود البعثة إلى القاهرة بعد عصر غد الأثنين ، والتى تضم 23 فردا برئاسة فوزى الهلباوى عضو مجلس إدارة الاتحاد ، ومعه 18 لاعبا وثلاثة مدربين ، وحكم دولى واحد مرافق .

حصل على الميداليات الذهبية اللاعبين ، يسرى سامى وزن 55 كيلو جراما ، ونور الدين محمد مصطفى وزن 60 كيلوجراما ، وشهاب الدين حسنين وزن 66 كيلوجراما ، وعمر الرملى وزن 73 كيلوجراما ، وفارس الحديدى وزن فوق 90 كيلو جراما ، وفارس أشرف المغاورى وزن 43 كيلو جراما ، ومصطفى صلاح حماده وزن 46 كيلو جراما ، وعمار محمد أبو هاشم ، وعبد الرحمن محمد الغريب ، وحصل على الفضية كل من على ياسر عبد الحليم وزن 50 كيلو جراما ، وكريم صبحى وزن 90 كيلو جراما ، ومحمد سعيد رمضان وزن 42 كيلوجراما ، وعبد الله أشرف 50 كيلوجراما ، وحصل على البرونزيتين على مصطفى 90 كيلوجراما ، وأمن بالله 42 كيلو جراما .

وقال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد إن الدعم المادى والمعنوى المستمر من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، كان له أبلغ الاثر فى تحقيق لقب البطولة بجدارة واستحقاق ودفع عجلة اللعبة إلى الأمام ، لافتا إلى أنه أجرى إتصالا تليفونيا برئيس وأعضاء البعثة ، هناءهم على المظهر المشرف الذى ظهر به الجميع أثناء المنافسات ، والروح الرياضية العالية التى تحلى بها اللاعبون خلال البطولة ، وأثنى مطيع على الإنجاز الذى حققه أبطال مصر بالفوز ب 16 ميدالية متنوعة منها عشر ذهبيات ، والذين سيكون لهم دورا قويا خلال الفترات المقبل فى دعم المنتخب الأول بلاعبين جدد ، وتحقيق إنجازات مختلفة على كافة الأصعدة .