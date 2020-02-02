رياضة | رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح فيورنتينا بثلاثية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح فيورنتينا بثلاثية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق يوفنتوس نظيره فيورنتينا بثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد في الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

أحرز ليوفنتوس كريستيانو رونالدو من ضربتي جزاء ليسجل للمباراة التاسعة على التوالي وماتيس دي ليخت في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة وبفارق 6 نقاط عن إنتر ميلان أقرب ملاحقيه بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة الـ 25 في المركز الـ14 من جدول الترتيب.