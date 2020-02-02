رياضة | مباريات مانشستر سيتي في شهر فبراير (قمم مثيرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات مانشستر سيتي في شهر فبراير (قمم مثيرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر فريق مانشستر سيتي عدة مواجهات قوية وحاسمة خلال شهر "فبراير" الجاري على مستوي بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، وفي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 51 نقطة، بفارق 22 نقطة عن فريق ليفربول متصدر ترتيب البريميرليج برصيد 73 نقطة.

وباتت فرص فريق مانشستر سيتي ضعيفة في التتويج بلقب بطولة الدوري الانجليزي في ظل الانتصارات المتتالية التي يحققها فريق ليفربول وسيطرته على صدارة البطولة بفارق نقاط كبير، ويحاول السيتي الاستمرار في ملاحقة الريدز على أمل تعثر الأخير في المباريات المقبلة، وإذا لم يحدث سيحاول تأمين "وصافة" البطولة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مباريات مانشستر سيتي في شهر "فبراير" الحالي:

- مانشستر سيتي × توتنهام:

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يبدأ فريق مانشستر سيتي مبارياته في شهر فبراير بمواجهة قوية ضد فريق توتنهام هوتسبير بالجولة 25 من الدوري الإنجليزي، وتقام المبااة في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد 2 فبراير على ملعب توتنهام.

- مانشستر سيتي × وست هام يونايتد:

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل 9 فبراير في مباراة الجولة 27 من بطولة الدوري الانجليزي، وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة.

- مانشستر سيتي × ليستر سيتي:

سيكون مانشستر سيتي على موعد مع مواجهة نارية مع منافسه المباشر على المركز الثاني بالبطولة فريق ليستر سيتي يوم السبت 22 فبراير على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الانجليزي.

- ريال مدريد × مانشستر سيتي:

صدام أوروبي قوي ينتظر فريق مانشستر سيتي يوم الأربعاء 26 فبراير ضد فريق ريال مدريد الاسباني في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، وستقام المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي.