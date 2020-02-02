رياضة | زوجة ميسي تتحول إلى ملاكمة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجة ميسي تتحول إلى ملاكمة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترن اسم أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني مع الجمهور بالظهور معه في المناسبات العامة أو الخاصة أو الجيم.

فاجأت أنتونيلا روكوزو متابعيها بدخول الساحة الرياضية من خلال لعبة الملايكة ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها بوجهٍ جديد وكانت تُهيئ يديها لارتداء قفازات ملاكمة تمهيدًا لممارسة اللعبة.

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وزاد نشاط أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وذلك من خلال نشر صور عن حياتها الاجتماعية مع ميسي.