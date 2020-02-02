رياضة | مفاجآت في قائمة برشلونة أمام ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة برشلونة أمام ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2019-2020.

وقرر كيكي سيتين استبعد الرباعي عثمان ديمبيلي وفيدال ونيتو وسواريز للإصابة فيما قرر استدعاء الثلاثي الشاب ريكي بويج وكولادو وأنسو فاتي للقائمة بينما

وجاءت القائمة كالتالي :

Advertisements

حراسة المرمي: مارك تير شتيجن، ايناكي بينا

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا، سيرجيو روبيرتو، أومتيتي، جونيور

خط الوسط: راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرثر، دي يونج، ريكي بويج

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، كلادو، أنسو فاتي