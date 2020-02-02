رياضة | هدف كريستيانو رونالدو يرد على تصريحات حارس فيورنتينا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف كريستيانو رونالدو يرد على تصريحات حارس فيورنتينا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏أحرز كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس هدف فريقه الأول من ركلة جزاء في مرمى دراجوفسكي حارس فيورنتينا خلال اللقاء المقام بينهما في الدوري الإيطالي.

ورد كريستيانو رونالدو بشكل عملي على تصريحات دراجوفسكي الذي أكد قبل مباراة يوفنتوس وفيورنتينا أنه درس رونالدو ومستعد للتحدي لصد ركلة جزاء منه في حالة الحصول عليها.

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واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو "الفار" في الدقيقة 40 من زمن المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وبدأ يوفنتوس ضد فيورنتينا بالتشكيل التالى: تشيزنى - كوادرادو - دي ليخت - بونوتشي - أليكس ساندرو - بيانيتش - رابيو - بينتانكور - كوستا - كريستيانو رونالدو - هيجواين.