رياضة | بيكهام يطارد جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكهام يطارد جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، في التعاقد مع أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني في نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن بيكهام يخطط للتعاقد مع خدمات الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة.

وحاول بيكهام من قبل إغراء ثلاثة لاعبين من برشلونة وهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

ويعرف بيكهام شغف جريزمان بكل شيء يحيط بالدوري الأمريكي، كما أن المهاجم الفرنسي يتواجد باستمرار في ميامي خلال الإجازات.