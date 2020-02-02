رياضة | طالبات عين شمس تتفوقن في الأدوار التمهيدية لكرة السلة والخماسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبات عين شمس تتفوقن في الأدوار التمهيدية لكرة السلة والخماسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوقت طالبات جامعة عين شمس، اليوم الأحد، في الأدوار التمهيدية لكرة السلة، المقاومة ضمن مسابقات أسبوع فتيات الجامعات الخامس، فى رحاب جامعة الفيوم.

وحصدت طالبات عين شمس، ٤٠ نقطة مقابل ١٣ لجامعة بني سويف، خلال المباراة التي أُقيمت صباح اليوم على ملاعب جامعة الفيوم.

كما فازت طالبات جامعة عين شمس على طالبات حلوان فى كرة القدم الخماسي بنتيجة ٣صفر.

يُذكر أن جامعة عين شمس شاركت فى النشاط الرياضى بـ ٣٤ طالبة فى أنشطة كرة السلة والطائرة وألعاب القوى وكرة القدم الخماسى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.