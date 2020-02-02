رياضة | مايكل أوين يسخر من "تاريخ" محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مايكل أوين يسخر من "تاريخ" محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر مايكل أوين أسطورة ليفربول الإنجليزي من اقتراب محمد صلاح نجم الفريق من رقمه كثالث هدافي الريدزفي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقفز صلاح إلى المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين بالمسابقة بـ70 هدفًا متخطيا الأوروجواياني لويس سواريز، الذي سجل 69 هدفًا

Advertisements

موقع "برايم سبورت" الإنجليزي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تشير إلى اقتراب النجم المصري من رقم أوين، وكتبت أعلاها: "محمد صلاح يقترب من رقم أهدافك في الدوري الإنجليزي مع ليفربول".

وأحرز أوين 118 هدفا مع ليفربول في "البريمييرليج"، بفارق 48 هدفًا كاملًا عن صلاح وعلق قائلًا: "يمكنني النوم لعام أو عامين حتى يتمكن من تحقيق ذلك".

ولا يتفوق على صلاح في قائمة هدافي ليفربول قبل أوين سوى روبي فاولر الذي سجل 128 هدفا، وستيفن جيرارد صاحب الـ120 هدفًا.