رياضة | مهاجم ليل يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم ليل يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى ناديا برشلونة وريال ودريد للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمان مهاجم فريق ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتألق أوسيمان في صفوف فريق ليل هذا الموسم بتسجيله 15 هدفا وصناعة 5 خلال 31 مباراة خاضها هذا الموسم.

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وأوضح موقع "لو سبورت 10" الفرنسي أن الريال والبارسا يريدان ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تدعيم خط هجومهما.

ويبحث برشلونة بين فرق أوروبا عن ضم مهاجم جديد صغير في السن، مع كبر سن نجمه الأوروجواياني لويس سواريز، 33 عاماً.

ويأمل ريال مدريد في إيجاد مهاجم للمستقبل مع كبر سن الفرنسي كريم بنزيما 32 سنة، وعدم تأقلم الصربي لوكا يوفيتش القادم من آينتراخت فرانكفورت الألماني على الأجواء في نادي العاصمة الإسبانية.