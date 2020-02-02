رياضة | مشاهد الرعب.. 4 نجوم من الأهلي في أحداث بورسعيد وأم درمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهد الرعب.. 4 نجوم من الأهلي في أحداث بورسعيد وأم درمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شغب وأحداث مثيرة شهدتها مباراة الأهلي والهلال السوداني أمس السبت، على أرضية ملعب الجوهرة الزرقاء، والتي كانت ستلغي أحداث المباراة قبل أوانها.

مشاهد قد تكون مرت على الأغلبية، ومع بداية الأحداث فور اقتحام أحد مشجعي الهلال ملعب المباراة اعتراضا على الحكم المغربي رضوان جيد، قبل أن يتدخل الجيش السوداني لعمل دائرة حماية بمنتصف الملعب لحماية اللاعبين والحكم، بدأت الذاكرة تسترجع ما حدث في نفس اليوم من عام 2012، وجلس الجميع يضع يده على قلبه تخوفًا من أي أحداث مشابهه في هذه الذكرى المؤلمة.

الحكم قرر استكمال المباراة، وتدخلت قوات الشرطة والجيش السوداني لحماية طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة المغربي رضوان جيد، ولاعبي الأهلي بعد الهجوم من الجماهير الهلالية.

الأمر لم يكن بغريب على رباعي الأهلي وليد سليمان وشريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي إذ أنه في نفس اليوم كان يحل علينا الذكرى الثامنة لشهداء مجزرة بورسعيد.

مشاهد كانت أكثر مأوساوية ورعبًا قد مرت على الرباعي الأهلاوي، في الأول من فبراير لعام 2012، أثناء لقاء الأهلي والمصري البورسعيدي.

Advertisements

القصة بدأت عندما خرج أحد الجماهير السودانية بمقطع فيديو يبث فيه الترهيب للجماهير المصرية، والتهديد والوعيد بأحداث عنف وشغب خلال المباراة.

وهو الأمر الذي تشابه كثيرًا مع أحداث بورسعيد، حين قام بعض الجماهير بتوجيه رسائل عدائية أيضًا، ولكن الوضع حينها راح ضحيته 72 من الجماهير الأهلاوية.

إذ أنه قام عدد كبير من البلطجية باقتحام أرضية الملعب عقب إطلاق الحكم فهيم عمر صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز المصرى 3/1 دون أى مبرر للتعدى على لاعبى الأهلي وجهازهم الفنى.

واتجهوا نحو مدرجات الضيوف لتعتدى على جماهير الأهلى، ليسقط عشرات الضحايا ومئات المصابين، الأمر الذي أجبر المسؤولون على تجميد النشاط الكروي في مصر.

واستطاع الأهلي أن يحقق مراده من المباراة والخروج بنقطة بعد التعادل الإيجابي بهدف والذي منحه التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.