رياضة | الزمالك يرفض الراحة بعد مباراة أول أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض الراحة بعد مباراة أول أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خوض التدريبات الجماعية للأبيض بشكل طبيعي استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر كارتيرون خوض الفريق لتدريبه الأول غدًا الاثنين على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، حيث رفض منح اللاعبين راحة من التدريبات بسبب ضيق الوقت بين مواجهة أول أغسطس الأنجولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراة حرس الحدود بالدوري.

ويواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

يذكر أن فريق الزمالك كان قد. نجح في الصعود إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن احتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٩ نقاط، حيث ينتظر مواجهة الترجي التونسي او النجم الساحلي، أو صن داونز الجنوب أفريقي.