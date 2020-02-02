جيرو غاضب بعد فشل انتقاله إلى انتر ميلان

الأحد 2 فبراير 2020

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن اللاعب الفرنسي أوليفييه جيرو غاضب بعد عرقلة انتقاله من ​تشيلسي​ إلى نادي ​إنتر ميلان​ الإيطالي قبل إغلاق نافذة الانتقالات لشهر كانون الثاني.



في حين كان اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 33 عامًا يائسًا لمغادرة تشيلسي بحثًا عن مشاركة منتظمة، حيث يخشى فقدان مكانه في تشكيلة المنتخب الفرنسي المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

ونقلت الصحيفة تصريحا عن مصدر مقرب من المهاجم الذي جاء فيه: "موقف إنتر ميلان من أوليفييه جيرو كان غير محترم للغاية. تصرف جيرو بطريقة مثالية وأعطى الأولوية لإنتر ميلان".