فالنسيا يفقد خدمات قائده امام برشلونة

الأحد 2 فبراير 2020

رفضت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني، الاستئناف المقدم من ​فالنسيا​ الاسباني من اجل ازالة البطاقة الصفراء الثانية التي حصل عليها قائد الفريق داني ​باريخو​ في المباراة التي خسرها الخفافيش امام ريال مايوركا بنتيجة 4-1.

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وحصل باريخو على بطاقتين صفراويتين أمام ريال مايوركا، ليطرد من المباراة في الدقيقة 51 من الشوط الثاني.

وبحسب صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية، فإن لجنة المسابقات قد رفضت الاستئناف لإزالة البطاقة الصفراء الثانية لباريخو، ليتأكد بذلك غيابه رسميًا عن مواجهة ​برشلونة​ على ملعب الميستايا.

ووفقًا للمادة 113 من قانون العقوبات في الاتحاد الإسباني، سيتم إيقاف باريخو مباراة واحدة بالإضافة لغرامة إضافية على النادي بمبلغ 350 ألف يورو، و600 ألف يورو على باريخو تطبيقًا للمادة 52‘‘.