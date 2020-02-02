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شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفقد فيدال امام ليفانتي و4 شبان يدعمون القائمة والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
أعلن كيكي سيتيين مدرب برشلونة الاسباني عن القائمة المستدعاة لمواجهة ليفانتي على ملعب الكامب نو في ضمن الجولة الـ22 بالدوري الإسباني.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، فقد استدعى سيتيين الرباعي الشاب إيناكي بينا وريكي بويغ وأليكس كولادو وأنسو فاتي لمواجهة ليفانتي، في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.
وغاب عن القائمة كل من لويس سواريز ونيتو للإصابة وانضم لهما آرتورو فيدال أيضًا، بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي لعدم تعافيه بشكل كامل بعد.
وضمت القائمة كل من:
حراسة المرمى: أندريه تير شتيغن، إيناكي بينا.
المدافعون: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليموه لينغليت، جوردي ألبا، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو.
لاعبو خط الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، آرثر ميلو، سيرجي روبرتو، فرينكي دي يونغ، ريكي بويج، أليكس كولادو.
المهاجمون: ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان، أنسو فاتي.
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