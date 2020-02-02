شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يكشف طبيعة إصابة «فيدال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي برشلونة الإسباني عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعبه التشيلي أرتورو فيدال، والتي أبعدته عن قائمة مباراة الفريق أمام ليفانتي، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

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وكان «فيدال» قد غاب عن تدريبات برشلونة أمس إذ اكتفى بالقيام ببعض التمرينات في صالة الجيم.

وأوضح البلوجرانا في بيان أن «إصابة فيدال هي كدمة في الفخذ الأيسر»، مشيرًا إلى أن عودته للملاعب تعتمد على سرعة تعافيه.

ويواجه برشلونة نظيره ليفانتي، اليوم، في إطار الجولة 22 من الدوري الإسباني، فيما يسعى للفوز من أجل إعادة فارق الثلاث نقاط مع ريـال مدريد المتصدر، بعدما وسعه الأخير إلى 6 نقاط، أمس، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد.