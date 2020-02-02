شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغازل «مبابي» ريـال مدريد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يغازل ريـال مدريد، النادي الذي يشجعه من الصغر والذي ارتبط بالانتقال إليه.

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وكان «مبابي» قد دخل في مشادة مع مدربه توماس توخيل بعد تبديله، أمس، في مباراة فريقه أمام مونبيليه.

وفي اليوم نفسه، أبدى الفرنسي إعجابه بمنشورات كريم بنزيمة وسيرجيو راموس وفينيسيوس جونيور، نجوم ريـال مدريد، واللاتي أحتفلوا من خلالها بالفوز في ديربي العاصمة الإسبانية على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، ليعزز الملكي تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حسب صحيفة «آس» الإسبانية.

ويرفض «مبابي»، حتى الآن، تجديد عقده، الذي ينتهي في 2022، مع باريس سا جيرمان، فيما ربطته العديد من التقارير بالانتقال إلى الميرنجي، إذ يعتبر أحد أهداف الرئيس فلورنتينو بيريز والمدرب زين الدين زيدان.