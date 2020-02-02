شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» لـ«أوين»: «صلاح قادم لتحطيم رقمك».. وأسطورة ليفربول يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت شبكة «أمازون» التلفزيونية رسالة إلى أسطورة نادي ليفربول مايكل أوين بعد تسجيل نجم الريدز محمد صلاح هدفين، أمس، في مرمى ساوثهامبتون، ليرفع رصيده إلى 70 هدفًا مع ليفربول.

وفي تغريدة للحساب الرسمي لـ«أمازون برايم فيديو سبورت» وجهت الشبكة رسالة لـ«أوين» قائلة: «محمد صلاح قادم لتحطيم رقمك في الدوري الإنجليزي مع ليفربول».

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ورد أسطورة الريدز على تغريدة «أمازون»، مشيرًا إلى محمد صلاح في تغريدته: «يمكنني أن أنام بسهولة لمدة عام أو اثنين بعد».

وسجل «أوين» مع ليفربول 118 هدف، إذ يفصله عن «صلاح» 48 هدف.