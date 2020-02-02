شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته الإثنين استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد، وذلك بعد العودة من السودان، عقب مواجهة الهلال في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، بعد خوض مواجهة الهلال السوداني بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان السودانية.
ويستأنف الأهلي تدريباته، غدًا الإثنين؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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