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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوارديولا: عدم فوزي بدوري الابطال سيحكم علي بالفشل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
نجح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي في تحويل الفريق الى ناد قوي في انكلترا، حيث قاده لاحراز 5 القاب محلية منذ توليه قيادة الفريق.
وفي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنهام في الدوري، قال بيب:" الأمر بسيط للغاية لن يتم الحكم على الطريقة التي نلعب بها فقط ولكن سيتم النظر للألقاب التي حققناها".
واضاف:" العام الماضي كان رائعاً، لقد حصدنا كل الألقاب المحلية ولكننا لم نفز بدوري الأبطال، وإذا لم أحصد هذا اللقب قبل موسمي الأخير مع السيتي فسيتم الحكم علي بالفشل".
وعن مواجهته لغريمه التقليدي جوزيه مورينيو أكد:" توتنهام قوي مع مورينيو، رأيت مباراة توتنهام وساوثامبتون تلقوا هدفًا في أخر المباراة، وقدموا مباراة جيدة، لذلك سنعاني أمامهم".
يذكر أن السيتي سيواجه ريال مدريد الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
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