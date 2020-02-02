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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميرسون: ارسنال يطارد لاعبين لا يريدهم أحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
لفت اللاعب السابق بول ميرسون إلى أن أرسنال بات يستهدف لاعبين لا يرغب أي نادي آخر في التعاقد معهم.
وقال ميرسون عن المدرب ميكيل أرتيتا: "الشيء الرئيسي هو أنه رأى ما يحتاج إليه في الخلف. لقد أتى وضم مدافعين. هل سيحدثون فرقًا؟ سيتعين علينا أن ننتظر ونرى".
وأضاف: "إنهم يعانون. لم يعد أرسنال هذه السمكة الكبيرة حيث يمكنهم الذهاب والحصول على لاعب بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني أو 60 مليون جنيه إسترليني. إنهم يتعاقدون مع اللاعبين الذين لا يريدهم أحد".
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