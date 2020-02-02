شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم رجل المهام الصعبة فى الأهلي بالمباريات الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وشارك ياسر إبراهيم في أخر مباريات خاضها الأهلي محلياً وأفريقياً حيث كانت البداية أمام طنطا التي فاز فيها الأحمر بخماسية نظيفة ثم الفوز على المقاولون بثنائية نظيفة قبل المشاركة في مباراتين أفريقيتين بشكل اساسي أمام النجم الساحلي التونسي بالقاهرة الاحد الماضي والتي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف ثم التعادل مع الهلال السوداني أمس ، السبت، بالسودان في ختام دور المجموعات التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله وتأهل الاهلي لدور الثمانية.

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ونال ياسر إبراهيم إشادة الخبراء والجمهور الأهلاوي الذي أكد أن اللاعب ظهر بشكل رائع في الاختبارات القوية التى دخلها مؤخراً ولم يتأثر سلباً بجلوسه فترة طويلة على دكة البدلاء ولا بالأنباء التي ترددت منذ فترة حول رغبة الأهلي الاستغناء عنه بناءً على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وقدم اللاعب مستويات جيدة منحته الحق في المشاركة اساسياً في الفترة المقبلة.

وأبلى ياسر إبراهيم بلاءً حسناً في المباريات الأربعة الماضية محلياً وأفريقياً وأستحق أن يستمر في المشاركة أساسياً مع المارد الأحمر، وقدم اللاعب أداء رجولياً في مباراة الهلال السوداني أمس والتى تعرض للأصابة فيها حيث كشف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق أن ياسر تعرض لكدمة قوية فى الرأس خلال مباراة الهلال التى أقيمت أمس باستاد الجوهرة الزرقاء فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله وصعود الأهلى لدور الثمانية فى البطولة، وأضاف أنه تم إجراء الإسعافات الأولية، على أن يتم خياطة موضع الإصابة فى الرأس خلال الساعات المقبلة بعدما فضل تأجيل الأمر لحين العودة إلى القاهرة.