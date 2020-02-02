شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: لقب أفريقيا سيكون مصري رغم صعوبة الفرق المتأهلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

و قال رضوان : " الأهلى و الزمالك " لديهم خبرات التعامل مع الأدوار النهائية ، مشيرا إلى أن لقب بطولة أفريقيا سيكون من نصيب مصر بالرغم من صعوبة الفرق المتأهلة ، متمنيا أن يكون للأهلى .

نجح الفريق الأول بالنادى الأهلي فى العودة من العاصمة السودانية "الخرطوم" ببطاقة العبور إلى دور الثمانية عقب احتلاله وصافة مجموعته الثانية بالتعادل مع الهلال السوداني (1-1)، هذا التعادل جعل الأهلي يحتل مركز الوصافة عقب فوز النجم، وأصبح رصيد الأخير 12 نقطة بفارق نقطة عن المارد الأحمر، وفى المقابل جاء الهلال فى المركز الثالث برصيد عشر نقاط، وتذيل بلاتينيوم الزيمبابوى الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

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بينما تأهل الزمالك إلى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، عقب احتلال المركز الثانى فى المجموعة الأولى التى تصدرها مازيمبى الكونغولى برصيد 14 نقطة علما بأنه حسم تأهله فى وقت مبكر للدور ربع النهائى من المسابقة برفقة الزمالك الذى احتل المركز الثانى برصيد 9 نقاط بينما جاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفى مؤخرة ترتيب المجموعة زيسكو الزامبى برصيد 3 نقاط.

تغادر بعثة الزمالك أنجولا فى الثانية والربع عصر اليوم متوجهة إلى العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، على أن تصل فى الثامنة مساءً، تمهيداً للعودة إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح الاثنين،