المصري بالأخضر ورينجرز بالأبيض في مباراة الفريقين بالكونفيدرالية

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جدة - عمرو شويل انتهى منذ قليل الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة السادسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري مع مضيفه فريق اينوجو رينجرز النيجيري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد نامدي أزيكيوي بمدينة اينوجو النيجيرية.

أقيم الاجتماع تحت رئاسة مراقب المباراة تاديو أونفا والذي ينتمي إلى غينيا الاستوائية بحضور منسق عام المباراة الغاني مارك ادو ، والمراقب الأمني للمباراة الكيني خاكان الان ، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة ، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق ، فيما سيرتدي فريق رينجرز طاقم أبيض اللون وسيرتدي حارسه اللون الأسود.

ومثل المصري في المؤتمر محمود جابر مدير شئون اللاعبين والكابتن ابراهيم غانم مسئول المهمات.

وخلال الاجتماع أحاط الكابتن محمود جابر مراقب المباراة بكافة الصعوبات التي واجهت فريق المصري منذ وصوله إلى نيجيريا والتي تمثلت في بط إنهاء إجراءات الخروج من المطار ومنح البعثة تأشيرات الوصول لفترة تجاوزت السبع ساعات ، وكذلك عدم قيام مسئولي نادي رينجرز بالتعاون في إنهاء أية إجراءات إدارية ، وكذلك قيام مسئولي نادي رينجرز بتوفير حافلة صغيرة لتنقلات البعثة في الوقت الذي تحتاج فيه البعثة لحافلتين من النوع نفسه وهو الأمر الذي دفع إدارة البعثة لتأجير حافلة أخرى ، كما طالب الكابتن محمود جابر بالتامين الكامل لتحركات البعثة قبل وأثناء وبعد المباراة.

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