ريال مدريد يهزم أتلتيكو في الديربي ويعزز صدارته

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حسم فريق ريال مدريد مباراة ديربي العاصمة لصالحه وفاز على ضيفه اتلتيكو مدريد 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعزز ريال مدريد موقعه في الصدارة برصيد 49 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة صاحب المركز الثاني قبل مباراته أمام ضيفه ليفانتي يوم الأحد، في الوقت الذي توقف فيه رصيد أتلتيكو عند 36 نقطة في المركز الخامس.
ويدين النادي الملكي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 56.
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