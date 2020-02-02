اكتمل عقد المتأهلين الـ8 إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما اختتمت أمس السبت، مباريات دور المجموعات من المسابقة.
وضمن قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك استمرار مشوارهما الأفريقي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد صعودهما من دور المجموعات.
الزمالك صعد وصيفًا عن المجموعة الأولى خلفًا لمازيمبي الكونغولي والذي تصدر الترتيب بـ14 نقطة بفارق خمس نقاط عن الأبيض. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".
في المقابل، صعد الأهلي وصيفًا عن المجموعة الثانية بـ11 نقطة بفارق نقطة عن النجم الساحلي متصدر الترتيب.
بجانب قطبي الكرة المصرية، صعد كل من النجم الساحلي، ومازيمبي، والترجي التونسي، والرجاء المغربي، وصن داونز الجنوب أفريقي، والوداد المغربي.
ومن المقرر أن تجرى إجراءات سحب قرعة دور ربع النهائي لتحديد أطراف المواجهات، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". حسبما نشر موقع "مصراوي".
قرعة دور الثمانية لن تشهد مواجهة بين الأهلي والزمالك بعد احتلالهم المركز الثاني إلا من المحتمل أن يتواجها في الأدوار المقبلة حال استمرارهما.
ولن يلتقي ممثلا مصر في المسابقة مع متصدر مجموعتيهما، بحيث لن يواجه الأهلي فريق النجم الساحلي ولن يواجه الزمالك فريق مازيمبي.
وسيواجه الأهلي أحد أندية التصنيف الأول، أي مازيمبي الكونغولي (متصدر المجموعة الأولى)، صنداونز الجنوب أفريقي (متصدر المجموعة الثالثة)، الترجي التونسي (متصدر المجموعة الرابعة).
في المقابل سيواجه الزمالك أحد أندية التصنيف الأول أيضًا، أي النجم الساحلي التونسي (متصدر المجموعة الثانية)، صنداونز الجنوب أفريقي (متصدر المجموعة الثالثة)، الترجي التونسي (متصدر المجموعة الرابعة).
جدير بالذكر أن الترجي يُعد حامل اللقب خلال آخر نسختين بعد الفوز على الأهلي والوداد البيضاوي المغربي بالترتيب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد موقعة الهلال السوداني.. موعد قرعة ربع نهائي أبطال إفريقيا ومنافسي الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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