شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات تمنح ياسر إبراهيم "صك" المشاركة أساسياً مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال ياسر إبراهيم مدافع الأهلي إشادة الجميع فى الشارع الكروى الأهلاوى عقب مشاركته أساسياً فى مباريات الفريق الماضية، وظهر خلالها بشكل جيد للغاية، رغم أنه عائد للمشاركة بعد فترة طويلة من الجلوس على دكة البدلاء.

ياسر إبراهيم شارك فى آخر مباريات خاضها الأهلى محلياً وأفريقياً، وكانت البداية أمام طنطا التى فاز فيها الأحمر بخماسية نظيفة، ثم الفوز على المقاولون بثنائية نظيفة قبل المشاركة فى مباراتين أفريقيتين بشكل أساسى أمام النجم الساحلى التونسى بالقاهرة الأحد الماضى، والتى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف ثم التعادل مع الهلال السودانى أمس، السبت، بالسودان فى ختام دور المجموعات التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله وتأهل الأهلى لدور الثمانية.

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واستحق ياسر إبراهيم إشادة الخبراء والجمهور الأهلاوى الذى أكد أن اللاعب ظهر بشكل رائع فى الاختبارات القوية التى دخلها مؤخراً ولم يتأثر سلباً بجلوسه فترة طويلة على دكة البدلاء ولا بالأنباء التى ترددت منذ فترة حول رغبة الأهلى الاستغناء عنه، بناءً على طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، وقدم اللاعب مستويات جيدة منحته الحق فى المشاركة أساسياً فى الفترة المقبلة.

وأبلى ياسر إبراهيم بلاءً حسناً فى المباريات الأربعة الماضية محلياً وأفريقياً واستحق أن يستمر فى المشاركة أساسياً مع المارد الأحمر، وقدم اللاعب أداءً رجولياً فى مباراة الهلال السودانى أمس وتعرض للإصابة، وكشف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن ياسر تعرض لكدمة قوية فى الرأس خلال مباراة الهلال التى أقيمت أمس باستاد الجوهرة الزرقاء فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله وصعود الأهلى لدور الثمانية فى البطولة، وأضاف أنه تم إجراء الإسعافات الأولية، على أن يتم خياطة موضع الإصابة فى الرأس خلال الساعات المقبلة بعدما فضل تأجيل الأمر لحين العودة إلى القاهرة.