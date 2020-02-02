شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: لقب بطولة أفريقيا مصرى.. والقطبان أصحاب خبرة فى التعامل مع النهائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر رضوان، نجم الأهلى السابق، أن الأهلى والزمالك حققا هدف الصعود إلى ربع النهائى فى دورى أبطال أفريقيا حتى ولو تم الأمر بصعوبة، مشيرا إلى أن أهم شىء فى دور المجموعات هو حسم بطاقة الصعود فقط.

وأضاف رضوان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، "الأهلى والزمالك لديهما خبرات التعامل مع الأدوار النهائية، مشيراً إلى أن لقب بطولة أفريقيا سيكون من نصيب مصر، بالرغم من صعوبة الفرق المتأهلة، متمنيا أن يكون للأهلى.

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ونجح الفريق الأول بالنادى الأهلى فى العودة من العاصمة السودانية "الخرطوم" ببطاقة التأهل إلى دور الثمانية عقب احتلاله وصافة مجموعته الثانية بالتعادل مع الهلال السودانى (1-1)، هذا التعادل جعل الأهلى يحتل مركز الوصافة عقب فوز النجم، وأصبح رصيد الأخير 12 نقطة بفارق نقطة عن المارد الأحمر، وفى المقابل جاء الهلال فى المركز الثالث برصيد عشر نقاط، وتذيل بلاتينيوم الزيمبابوى الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

بينما تأهل الزمالك إلى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، عقب احتلال المركز الثانى فى المجموعة الأولى التى تصدرها مازيمبى الكونغولى برصيد 14 نقطة، علماً بأنه حسم تأهله فى وقت مبكر للدور ربع النهائى من المسابقة برفقة الزمالك الذى احتل المركز الثانى برصيد 9 نقاط بينما جاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفى مؤخرة ترتيب المجموعة زيسكو الزامبى برصيد 3 نقاط.

تغادر بعثة الزمالك أنجولا فى الثانية والربع عصر اليوم متوجهة إلى العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، على أن تصل فى الثامنة مساءً، تمهيداً للعودة إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح الاثنين.