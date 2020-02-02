شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعبو الأهلى تحت حماية الجيش السودانى بعد مباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة لنجوم النادى الأهلى يختبئون خلف مظلة دكة البدلاء فى حماية الأمن السودانى، بعد الأحداث التى شهدتها مباراة المارد الأحمر مع الهلال السودانى مساء أمس.

وقضت بعثة الأهلى ساعات عصيبة فى رحلة السودان، ورغم الاستقبال الحار فى بداية وصول البعثة المارد الأحمر مساء الخميس الماضى وتكريم محمود الخطيب رئيس النادى ورئيس البعثة من قبل رابطة اللاعبين القدامى فى السودان، إلا أن الأمور تغيّرت تماماً وتوترت الأجواء تماماً بسبب الأحداث المُثيرة التى شهدتها المباراة.

ووصلت بعثة الأهلى صباح اليوم إلى القاهرة قادمة من السودان بعد التعادل مع الهلال أمس فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وتأهل الأحمر لدور الثمانية بعدما حل ثانياً فى المجموعة بـ11 نقطة برفقة النجم المُتصدر بـ12 نقطة.

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وشهدت مباراة الأهلى أمام الهلال السودانى فى الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء أحداث شغب مُثيرة، بدأت بإلقاء الزجاجات فى أرض الملعب على لاعبى الفريق، واستمرت الأحداث بنزول بعض الجماهير أرض الملعب، إلا أن قوات الأمن لاحقتهم كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية فى الملعب، وسط أجواء مشحونة، كما نزل بعض مسئولى الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمنى حول لاعبى الأهلى لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.

سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أكد أن مراقب مباراة الهلال السودانى رفض إلغاء اللقاء بعد أحداث الشغب، موضحاً أنه تحدث مع المراقب بشأن هذه الأحداث المُثيرة التى بدأت فى الدقيقة 75 تقريباً عنما نزلت بعض الجماهير أرض الملعب حينما كان الأهلى مُتقدماً بهدف نظيف، واشتعلت الأجواء بعد نزول الشرطة وقوات من الجيش أرض الملعب لتأمين الأهلى بشكل تحوّل معه ملعب المباراة إلى ما يُشبه "ثكنة عسكرية" وهى أجواء بعيدة تماماً عن كرة القدم، وأضاف مدير الكرة بالأهلى، "تحدثت مع مراقب المباراة أثناء الأحداث الساخنة ووجدته يقول لى لو تم إلغاء المباراة حالياً ستحدث كارثة".



