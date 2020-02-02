شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. انطلاق أول بطولة جمهورية للبلياردو للتسع كرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصري لألعاب البلياردو انطلاق بطولة الجمهورية للتسع كرات لسنة 2019/2020، وذلك بحضور عمرو الخرادلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للبلياردو. وتقام البطولة ابتداء من غد، الإثنين، وتستمر لمدة أسبوع. وكشف الاتحاد عن الأندية واللاعبين المشاركين في البطولة وأبرزهم البطل المصرى وائل طلعت بطل الجمهورية فى لعبة السنوكر والذي حطم الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس العالمية عام 2014، واللاعبين محمد نور بطل الجمهورية وممثل مصر عربيا العام الماضي وفادي حمودة الحاصل على المركز الثالث عربياً وعلاء السعيد وجورج حنا وعمرو رشاد وغيرهم.

كما يشارك فى البطولة العديد من الأندية مثل نادى الصيد وهليوبليس والشرقية للدخان والأهلي والزمالك ونوادي أخرى.

وأفاد الاتحاد أن الجوائز المقدمة على الأربع فائزين بالمراكز الأولي هي كأس البطولة والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية إلى جانب جوائز أخرى يتم توزيعها على 16 لاعب من الحاصلين على مراكز متقدمة.

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هذه الجوائز مقدمة من الاتحاد المصري والشركة الراعية وسيتم توزيع الجوائز في حضور كل من: فاروق البرقي رئيس الاتحاد الدولي البليارد الفرنسي وعمرو الخرادلي رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ومحمد القماح رئيس الاتحاد الأفريقي للبليارد الاسنوكر وسكرتير عام الاتحاد الدولي للسنوكر وعبد الله فارس عضو الاتحاد الافريقي بوول.

وقال عمرو الخرادلي رئيس الاتحاد المصري للبلياردو في تصريحات صحفية: "الاتحاد تأسس عام 1943م وتعد مصر واحدة من أربع دول وهم فرنسا وسويسرا وبلجيكا الذين أسهموا في انشاء الاتحاد الدولي للبلياردو".

كما أضاف الخرادلي أن بطولة التسع كرات هي الأولي لهذا العام وهناك بطولتان أخريان لهذا العام واللتان ستقاما قريباً.