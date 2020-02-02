ميرسون: ارسنال يطارد لاعبين لا يريدهم أحد

الأحد 2 فبراير 2020

لفت اللاعب السابق بول ​ميرسون​ إلى أن ​أرسنال​ بات يستهدف لاعبين لا يرغب أي نادي آخر في التعاقد معهم.



وقال ميرسون عن المدرب ميكيل أرتيتا: "الشيء الرئيسي هو أنه رأى ما يحتاج إليه في الخلف. لقد أتى وضم مدافعين. هل سيحدثون فرقًا؟ سيتعين علينا أن ننتظر ونرى".

وأضاف: "إنهم يعانون. لم يعد أرسنال هذه السمكة الكبيرة حيث يمكنهم الذهاب والحصول على لاعب بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني أو 60 مليون جنيه إسترليني. إنهم يتعاقدون مع اللاعبين الذين لا يريدهم أحد".