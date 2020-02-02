شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يحقق رقمًا غاب عن مهاجمي يوفنتوس لـ15 عامًا والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 إستطاع النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ أن يسجل في مباراة فريقه ​يوفنتوس​ أمام فيورنتينا على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من بطولة ​الدوري الايطالي​.

Advertisements ونجح رونالدو في تسجيل الهدف التاسع على التوالي له في الدوري الايطالي هذا الموسم. ولفتت شبكة سبورت ميديا سيت إلى أنّ آخر لاعب إستطاع أن يسجل تسعة أهداف متتالية في الدوري الايطالي مع نادي يوفنتوس هو النجم الفرنسي السابق دافيد تريزيغيه في عام 2005. ونال رونالدو في الشهر الماضي جائزة أفضل لاعب الشهر في الدوري.

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