الاهلي يطالب الكاف باعتباره فائزا امام الهلال السوداني

الأحد 2 فبراير 2020

طالب ​سيد عبد الحفيظ​ مدير الكرة بنادي ​الأهلي المصري​ ​الاتحاد الإفريقي لكرة القدم​ بتطبيق اللائحة التي تنص أنه في حال اقتحام الجماهير أرض الملعب أو حدوث سلوك عدواني يتم إلغاء اللقاء واعتبار الفريق الضيف فائزا .

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وكان ​الهلال السوداني​ قد تعادل مع الأهلي المصري 1-1 في الوقت القاتل من المباراة لكن التعادل لم يكن كافياً لتأهله عن المجموعة التي تاهل منها النجم الساحلي التونسي كمتصدر والاهلي وصيفا.

وشهدت المباراة نزول بعض الجماهير إلى أرضية كذلك قامت جماهير الهلال السوداني بإلقاء زجاجات المياه داخل الملعب مما جعل حكم اللقاء المغربي رضوان جيد يصدر قراره بإيقاف المباراةقبل ربع ساعة من نهايتها .

وأشار عبد الحفيظ الى إنها مجرد مباراة في كرة القدم وليس ضرب نار وموت كاشفا الى انهم واجهوا الهلال في أجواء أشبه بالثكنة العسكرية.