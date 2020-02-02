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شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يكشف سبب تخليه عن ايمري كان والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
كشف المدير الرياضي في نادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي عن السبب الذي دفع النادي إلى التخلي عن اللاعب الألماني إيمري كان الذي رحل إلى بوروسيا دورتموند خلال الميركاتو الشتوي الماضي.
وقال باراتيتشي في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "إيمري كان لاعب رائع ومهم، في الموسم الماضي قدم أداء جيدا معنا، لكن في هذا الموسم لا يتناسب مع طريقة اللعب، إنما يبقى لاعبا كبيرا".
وإنضم كان إلى بوروسيا دورتموند بنظام الإعارة حتّى نهاية الموسم الجاري مع إجبارية الشراء مقابل 30 مليون يورو.
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