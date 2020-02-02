اليونايتد يحدد هدفه الرئيسي في الميركاتو الصيفي

الأحد 2 فبراير 2020

كشفت تقارير صحف بريطانية، عن هدف مانسشتر يونايتد الانكليزي الرئيسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مسؤولي اليونايتد رصدوا التعاقد مع الدولي السنغالي كاليدو ​كوليبالي​ مدافع ​نابولي​، خلال الصيف المقبل.

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واضافت أن سولسكاير مدرب الشياطين الحمر، يرى أن كوليبالي سيكون مثالي لدفاع اليونايتد الى جانب هاري ماغواير.

وأوضحت أنه رغم استمرار مطاردة اليونايتد لكوليبالي لمدة 12 شهرًا، إلا أن مسؤولي الفريق مصممون على اتمام الصفقة.

وتابعت "ميرور"، إن اليونايتد يستعد لتقديم 90 مليون إسترليني لنابولي من اجل اتمام الصفقة والتفوق الاندية مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان.