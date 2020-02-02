شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حقائق في تأهل الأهلي لربع النهائي الأفريقي: تُوج باللقب مرتين بعد وصافة المجموعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بلغ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دور الثمانية «ربع النهائي» لدوري أبطال أفريقيا، واجتاز عقبة المجموعات بعد انتزاع تعادلاً ثميناً أمام مضيفه الهلال السوداني أمس السبت بالجولة الختامية لتلك المرحلة.

ونرصد في التقرير التالي 10 أرقام وحقائق تلخص تأهل الأهلي لربع النهائي القاري.

أولاً.. الأهلي يجتاز مرحلة المجموعات للمرة الـ12 في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال منذ تطبيق نظام المجموعات في عام 1997 وكان اجتيازه الأول للمجموعات في نسخة 2001 التي تُوج بلقبها.

ثانياً.. الأهلي جمع 11 نقطة في مرحلة المجموعات للمرة الـ5 في مشاركته بهذه المرحلة من دوري الأبطال، فسبق له جمع نفس العدد من النقاط في نسخ 2006، 2012، 2013 و2017 وبلغ الدور النهائي في تلك النسخ وتُوج في 3 منها باللقب.

ثالثا.. للمرة الـ5 يعبر الأهلي مرحلة المجموعات باحتلال المركز الثاني في مجموعته، فسبق وأن حل وصيفاً في المجموعة خلال نسخ 2001 و2006 و2010 و2017، وتُوج مرتين بعد العبور كثانٍ بمجموعته وحقق الوصافة في مرة وخرج من نصف النهائي في مرة أخرى.

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رابعاً.. الأهلي استمر دون خسارة في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا منذ الجولة الأخيرة لنسخة 2010 والتي خسرها في الاسماعيلية على يد الدراويش بنتيجة 4/2.

خامساً.. محمد مجدي قفشة بات أول لاعب في تاريخ الأهلي يسجل هدفاً في شباك الهلال بالسودان، عقب أن عجز المارد الأحمر في هز شباك الفريق السوداني بملعبه في 3 مباريات سابقة أعوام 1987 و2004 و2007.

سادساً.. للمرة الـ4 في تاريخ الأهلي يتأهل الفريق من مرحلة المجموعات دون تحقيق انتصار خارج ميدانه بتلك المرحلة، وحدث ذلك من قبل في نسخ 2006 و2010 و2018-2019، علماً بأن في مجموعات نسخة 2012 جاء فوزه الخارجي الوحيد أمام الزمالك بالقاهرة في لقاء كان خلاله الفريق الأبيض هو صاحب الملعب.

سابعاً.. للمرة الـ2 يتأهل الأهلي في ظل وجود الهلال السوداني بمجموعته بدوري الأبطال بعد نسخة 2007، بينما يصعد الأهلي دائماً في كل مرة يجاوره النجم الساحلي بمجموعة في المسابقات القارية، فتأهل بطل مصر من مجموعة الكونفدرالية في نسختي 2014 و2015 في وجود النجم، كذلك في النسحة الجارية من دوري الأبطال.

ثامناً.. للمرة الـ3 يتأهل الأهلي من مرحلة المجموعات وشباكه مهتزة في كل المباريات الخارجية له بتلك المرحلة، وتكرر ذلك في النسخة الجارية بعد نسختي 2010 والنسخة الماضية 2018-2019 دون الحفاظ على نظافة شباكه في أي من المباريات الثلاثة خارج ميدانه بالمجموعات.

تاسعاً.. السويسري رينيه فايلر هو رابع مدير فني أجنبي للأهلي يقوده لاجتياز مرحلة المجموعات بعد كل من البرتغالي جوزيه في نسخ 2001 و2005 و2006 و2007 و2008 والفنرسي كارتيرون في 2018 والأورجوياني لاسارتي في 20108-2019.

عاشراً.. الأهلي يحقق ثاني أسوء معدل تهديفي له في تاريخ مشاركاته بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال برصيد 7 أهداف بالتساوي مع عدد أهدافه في مجموعات نسخ 2002 و2005 و2011 و2017 بينما كان المعدل التهديفي الأسوء في نسخة 2016 بـ 6 أهداف خلال مبارياته الستة بالمجموعة.