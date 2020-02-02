شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر تأجيل مؤتمر «السوبر» إلى الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقرر له غدا الإثنين، بشأن مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي التونسي، ليقام يوم الثلاثاء المقبل، في الحادية عشر صباحا بمقر النادي.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، سيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا في العاشرة صباح الثلاثاء، وذلك نظرا لتواجد أحمد جلال، نائب رئيس النادي، مع بعثة الفريق في أنجولا على أن يكون المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المجلس.
وكان نادي الزمالك قد أرسل قائمة الفريق الكروي الأول، لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام فريق الترجي التونسي، وأرسل أيضًا شكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يعترض من خلالها على خوض المباراة في العاصمة القطرية الدوحة.
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