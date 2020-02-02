شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب 10 فرص أهدرها محمود كهربا في مسيرته بالملاعب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أهدر فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كان في متناول يديه، خلال مواجهته أمام الهلال السوداني بملعب الأخير، في الجولة الختامية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، والتي حسمها التعادل بهدف لكل فريق، ومن ثم مرافقة الأهلي للنجم السحلي التونسي إلى ربع النهائي.

محمود كهربا، الوافد حديثاً لصفوف الأهلي، أضاع هدفاً محققاً والشباك خالية من الحارس بعدما رواغه، ولكنه تباطأ وأهدر واحدة من أغرب فرص المستديرة، كادت أن تنهي اللقاء في الوقت القاتل، وتؤكد النقاط الثلاثة والصدارة للأهلي حال تسجيلها.

ولم يكن إهدار كهربا للفرص السهلة هو الأول في مواجهة الهلال السودان، ونستعرض في التقرير التالي أغرب الفرص التي أضاعها كهربا وأبى التسجيل من خلالها خلال مشواره بالملاعب.

كهربا أمام جورماهيا

الشباك خالية تماماً من حارسها، وكهربا على بعد أقل من متراً من المرمى، والكرة في متناول قدميه وجماهير الزمالك يعلو صوتها استعداداً للاحتفال بالهدف الثالث في شباك جورماهيا الكيني وقتل النتيجة والاقتراب من الانتصار، إلا أن اللاعب يرتبك ويضيع واحدة من أغرب الفرص في الملاعب على مستوى العالم، ويخسر الزمالك بالأربعة في مستهل مشواره بمجموعات الكونفدرالية النسخة الماضية.

كهربا أمام الإنتاج الحربي

المرمى كان خالياً من الحارس من جديد، وفشل كهربا في التسجيل مع الدقيقة 55 من عمر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري الممتاز الموسم الماضي، حينما كانت تشير النتيجة إلى استمرار التعادل السلبي بين الفريقين.

كهربا أمام ليوبارز الكونغولي

مرحلة المجموعات للكونفيدرالية نسخة 2015، خسر الزمالك خلالها مواجهة وحيدة أمام ليوبارز الكونغولي بملعبه، وشهدت المباراة مواصلة كهربا هوايته في إهدار الفرص السهلة للغاية التي من الصعب أن يعجز لاعباً عن إسكانها الشباك، حيث كان المرمى مفتوحاً أمامه وارتدت اللعبة لهدف لمصلحة بطل الكونغو.

فرصتان مؤكدتان أمام بجاية

في مباراة العودة لدور الـ16 من منافسات دوري الأبطال نسخة 2016، وأمام مولودية بجاية الجزائري بملعبه، يهدر كهربا فرصتين محققتين للزمالك، الأولى من انفراد تام بالمرمى أطاح بالكرة عالياً، والثانية من خطأ دفاعي للمنافس لم يستغله وهو دون رقابة.

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كهربا أمام بلاتنيوم

واصل كهربا إهدار الأهداف، وهذه المرة بقميص الأهلي خلال المباريات القليلة السابقة التي خاضها مع الفريق الأحمر، وفي ظل تأخره بهدف أمام بلاتنيوم الزيمبابوي المتواضع، أهدر اللاعب هدفاً مؤكداً وهو في حلق المرمى فور حلوله بديلاً.

كهربا أمام الباطن السعودي

وهو على بعد 10 أمتار، ومن انفراد تام بحارس الباطن السعودي، يهدر محمود كهربا واحدة من أبرز الفرص التي تسنح لمهاجماً من أجل التسجيل، وذلك خلال فترة احترافه باتحاد جدة ولقاء الفريقين موسم 2017-2018.

كهربا أمام الطلائع

لقاء إنبي وطلائع الجيش بالدوري موسم 2014-2015 شاهداً على إنفراد جديد ضائع لكهربا لاعب الفريق البترولي آنذاك، حيث أطاح بالكرة عاليةً بدلاً من اسكانها الشباك.

كهربا أمام القادسية الكويتي

لقطة تثير غضب وانفعال جماهير الزمالك في مباراة القادسية بالدور الأول لبطولة كأس الأندية العربية في نسختها الماضية، فسقط حارس المنافس أرضاً وتهيأت الكرة أمام كهربا للتسجيل، ولكن اللاعب أضاع الفرصة بغرابة في ظل اندهاش الجميع.

كهربا أمام الهلال السوداني

بعدما رواغ كهربا حارس الهلال السوداني، أهدر فرصة لا تضيع بقميص الأهلي، مضيعاً على بطل مصر انتصار مستحق وصدارة كادت أن تغير كثيراً من مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية، لترتد الكرة بهدها لهدف لمصلحة أصحاب الأرض.