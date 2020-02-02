شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ياسر إبراهيم مدافع الفريق، تعرض لكدمة قوية في الرأس خلال مباراة الهلال السوداني التي أقيمت أمس على استاد الجوهرة الزرقاء في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أنه تم إجراء الإسعافات الأولية، على أن يتم خياطة موضع الإصابة في الرأس خلال الساعات المقبلة بعدما فضل تأجيل الأمر لحين العودة إلى القاهرة.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الاثنين استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.