شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرور»: أرسنال رفض عرض من ناد قطري لضم أوزيل في يناير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكدت صحيفة «ميرور» البريطانية رفض نادي أرسنال الإنجليزي لعرض من ناد قطري لضم النجم الألماني مسعود أوزيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، الشهر الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن صانع ألعاب أرسنال كان لديه عرضًا على الطاولة من ناد قطري في اليوم الأخير لانتقالات يناير، إلا أن إدارة الجانرز أدارت ظهرها له.
وأضافت أن «أوزيل» كان مستعدًا للاستماع إلى العرض وكذلك مدربه ميكيل أرتيتا، إذ كان النادي القطري على استعداد لدفع الراتب الكبير للاعب صاحب الـ 31 عامًا.
ولفت التقرير إلى أن سبب رفض الفريق اللندني التخلي عن اللاعب الألماني هو أن العرض تم تقديمه في وقت متأخر جدًا لم يترك مساحة للفريق للبحث عن بديل.
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