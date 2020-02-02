شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» و«هيجواين» يقودان هجوم يوفنتوس في مواجهة فيورنتينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره فيورنتينا، في المباراة التي تجمع الفريقين في الواحدة والنصف ظهر اليوم الأحد، على ملعب أليانز، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيريا ايه». وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: تشيزني. الدفاع: كوادرادو- بونوتشي- دي ليخت- أليكس ساندرو. الوسط: بيانيتش- رابيو- بينتانكور. Advertisements الهجوم: كوستا- هيجواين- رونالدو. فيما جاء تشكيل فيورنتينا على النحو التالي: حراسة المرمى: دراجوفسكي. الدفاع: إيجور- بيزيلا- سيتشيرني. الوسط: ليرولا- بيناسي- بولجار- دالبيرت. الهجوم: غزال- كوتروني- تشيزا.

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