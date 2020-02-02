تعرف على تفاصيل تعاقد المقاصة مع إيمانويل إيمونيكي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تعاقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام رسميًا مع النيجيري إيمانويل إيمونيكي، ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، حيث يمتد التعاقد لمدة عام ونصف العام.

وذكر الموقع الرسمي للنادي، أنه تم توقيع العقد في الإسكندرية بحضور الجهاز المعاون، وأحمد عباس، وكيل إيمانويل.

وأكد اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، أن إيمانويل أمونيكي، يعد أحد النجوم العالميين ولديه خبرات كبيرة.

وأضاف «عبدالسلام» أن أمونيكي يمتلك معرفة وخبرة جيدة بالكرة المصرية، بحكم الفترة التي قضاها كلاعب في صفوف نادي الزمالك، وله خبرات كمدرب في الدول الافريقية، وهو ما جعل إدارة المقاصة حريصة على التعاقد معه لنهاية الموسم الحالي، على أن يتم تجديد التعاقد لموسم جديد بموافقة الطرفين وبنفس الشروط.

وحرص إيمونيكي على زيارة معسكر فريق المقاصة المقام حاليًا بالإسكندرية، بصحبة اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة النادي.

ومن المقرر أن يتولى إيمانويل المهمة رسميا بعد مباراة الفريق أمام سموحة، والتي ستقام في السابعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة عشرة للدوري.

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