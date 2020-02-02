يوفنتوس يكشف سبب تخليه عن ايمري كان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

كشف المدير الرياضي في نادي ​يوفنتوس​ فابيو باراتيتشي عن السبب الذي دفع النادي إلى التخلي عن اللاعب الألماني ​إيمري كان​ الذي رحل إلى بوروسيا دورتموند خلال الميركاتو الشتوي الماضي.



وقال باراتيتشي في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "إيمري كان لاعب رائع ومهم، في الموسم الماضي قدم أداء جيدا معنا، لكن في هذا الموسم لا يتناسب مع طريقة اللعب، إنما يبقى لاعبا كبيرا".

وإنضم كان إلى بوروسيا دورتموند بنظام الإعارة حتّى نهاية الموسم الجاري مع إجبارية الشراء مقابل 30 مليون يورو.