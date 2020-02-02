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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان: حققنا فوزًا صعبًا امام خصم عنيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
أكد المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان أن فريقه خاض مباراة صعبة امام اتلتيكو مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الاسباني لكرة القدم.
ونشرت قناة ناديه الرسمية تصريحات زيدان التي اتت كالاتي: "لقد عانينا في الشوط الأول، لقد لعبنا أمام خصم لعب بشكل جيد للغاية، ولكننا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، وأنا المسؤول عن الأداء السيء في الشوط الأول، أنا لا أحب إجراء تغييرات بين الشوطين، ولكن كان يجب عليّ القيام بشيء ما".
واضاف: "كان بإمكاني تغيير لاعبين آخرين، ولكن الأمر ليس متعلقا بلاعبين بشخصهم، ولكن كان علينا تغيير شيء آخر، وفعلنا ذلك وكنا أفضل في الشوط الثاني".
واختتم: "لقد أعجبني التزام اللاعبين مع وبدون كرة، كنا مركزين بشكل كبير، لقد تحسّنا كثيرًا في الشوط الثاني، وهذا كان واضحًا في هدفنا على سبيل المثال، بعد تسديدة فينيسيوس وتمريرة ميندي وتحرك بنزيما، لقد فعلنا ذلك بسرعة، أنا سعيد لهؤلاء اللاعبين، وسعيد لأنهم يقاتلون في الملعب، عندما نواجه صعوبات نحن لا نخفض أسلحتنا ونواصل تهديد الخصوم".
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